اخبار العالم

الإمارات تشكل غرفة عمليات لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نوهت السفارة الإماراتية في بيروت بأنه ومنذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.

وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت بأن الجهود ما تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.

 

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

 

ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشكل غرفة عمليات لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا