نوهت السفارة الإماراتية في بيروت بأنه ومنذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.
وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت بأن الجهود ما تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.
ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشكل غرفة عمليات لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.