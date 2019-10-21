رجل ينتحر على الهواء مباشرة بسبب زوجته!

أقدم رجل في الثلاثين من عمره على الانتحار وقام بتصوير الحادث على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة بيرم الروسية، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول.
كشف الرجل أمام الكاميرا، إن لديه الكثير من المشكلات في حياته الشخصية مع حبيبته، وقال: لقد تحدثت إليها الآن، وقد قالت لي إنني امرأة، ولست رجلاً حقيقيا، كم من السنوات عشنا معا والآن تقول إنني امرأة، وأضاف ميخائيل، أنه حاول استعادة زوجته لكنه فشل، كما نصح أنه على الزوجين البقاء مخلصين لبعضهم البعض.
بعد تصوير الفيديو الأول على موقع التواصل الاجتماعي حاول أصدقاؤه منعه من الإقدام على الانتحار خلال التعليقات، لكن بعد بضع دقائق بدأ ميخائيل بتصوير فيديو ثاني، حيث ينهي حياته.
ويتذكره الأصدقاء، بأنه كان رجلا طيبا وضحوكا ولطيفا وقال أحدهم، من الأمر المؤسف جدا أن ينهي حيته، فهو ما زال شابا.
وتجري السلطات الآن تحقيقا، كما تقوم الشرطة بمقابلة شهود العيان.
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