- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - وكالاتالإثنين 2019/10/21 10:06 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الشيشان رمضان قديروف
توعّد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الإرهابيين الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق في حال عودتهم إلى شمال القوقاز واستئناف نشاطهم هناك.
وقال الرئيس الشيشاني، في حوار مع القناة الأولى الروسية، إن بلاده حتما "ستستقبل" المسلحين الذين قاتلوا مع داعش، مضيفا بشكل ساخر: "سنمنحهم بطاقات للمسرح أو لمكان في المقبرة! لا نعرف بعد".
وأكد قديروف أن الشيشان أعدت وحدات خاصة للتصدي للإرهاب، وأنها مستعدة لضمان الأمن في المناطق الروسية.
ومن بين الدول التي يجند منها تنظيم "داعش" مقاتليه جمهورية الشيشان، ووفقا للأرقام الرسمية؛ فإن نحو 800 شيشاني بالغ انضموا إلى صفوف التنظيم الإرهابي ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وأثار العدوان الذي شنته تركيا على شمال شرق سوريا مخاوف من إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وبدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوما في شمال شرق سوريا، تسبّب، وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنيا و135 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية.. كما قتل أكثر من 120 عنصرا من الفصائل الموالية لأنقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشيشان يتعهد بضمان أمن القوقاز في حال عودة الدواعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.