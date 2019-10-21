اللبنانيون يدخلون إضرابا عاما.. والمؤسسات تهدد موظفيها

في الوقت الذي يستعد اللبنانيون لتلبية الدعوات لمظاهرات حاشدة، الإثنين، بعد الإعلان عن إضراب عام، عمدت بعض المؤسسات الخاصة إلى تهديد موظفيها والاتصال بهم لإجبارهم للذهاب إلى العمل.



واستدعى هذا الأمر تحركات من قبل الناشطين الذين عمدوا إلى إرسال رسائل صوتية ومكتوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الجميع للالتزام بالإضراب والتبليغ عن هذه المؤسسات.

وانتشرت لائحة بأسماء المؤسسات مع دعوات لمقاطعتها ومقاطعة الشراء منها وطلب من كل شخص يتعرض للضغط من قبل أصحابها إدراج اسم المؤسسة عليها وإعادة نشرها.

وكانت دعوات الإضراب للمشاركة في المظاهرات لليوم الخامس على التوالي قد شملت قطاعات عدة، فيما قرر المتظاهرون الشباب قضاء ليلتهم في الخيم التي نصبت في أماكن التجمعات في مختلف المناطق.

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من جانبه أعلن رئيس الجامعة اللبنانية تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، فيما دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان إلى إضراب عام في الثانويات ودور المعلمين.

كذلك أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان الأحد، عن تمديد الإضراب العام في كافة الإدارات والمؤسسات العامة حتى مساء الإثنين قائلة: "إفساحا في المجال لكافة الموظفين، في إطار حقهم المشروع في التعبير الحضاري عن هموم الناس وقضاياهم العادلة بالمشاركة في المسيرات الشعبية الرافضة للمس بقوت الفقراء ومحدودي الدخل".

في المقابل، أعلن وزير التربية أكرم شهيب - في بيان رسمي - أن مسألة التدريس يوم الإثنين تعود لتقدير مديري المؤسسات التربوية بحسب الأوضاع المحيطة بمؤسساتهم، وهو ما لاقى استياء الأهالي خوفا منهم على أولادهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يتكرّر اليوم، المشهد الذي شهدته الساحات اللبنانية يوم أمس الأحد، حيث وصل عدد المشاركين في الاحتجاجات في مختلف الأماكن إلى ما يقارب المليونين.

يذكر أن اليوم هو الموعد النهائي الذي كان قد حدده رئيس الوزراء سعد الحريري لمهلة الـ72 ساعة التي أعطاها لنفسه ولشركائه في الحكومة لإقرار الإصلاحات.. ومن المتوقع أن تعقد اليوم جلسة للحكومة لإقرار ما بات يعرف بمبادرة رئيس الحكومة الإنقاذية المتضمنة ورقة الإصلاحات تشمل بنودا عدة منها ضرائب على المصارف وتنفيذ خطة للكهرباء وتخفيض رواتب الوزراء والنواب.