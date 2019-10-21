مانشستر سيتي يعطل انضمام صلاح لمنتخب مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى منتخب مصر لكرة القدم إخطارا من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بموعد انضمامه للمعسكر المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.

ويرتبط المنتخب المصري بخوض مباراتين في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يستضيف كينيا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني على استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يحل ضيفا على جزر القمر يوم 18 من الشهر ذاته.

وحسب مصدر بالمنتخب لمراسل "العين الرياضية"، فإن صلاح سينضم لصفوف "الفراعنة" قبل 3 أيام فقط من أول مباراة رسمية خلال فترة التوقف المقبلة، وذلك بسبب ارتباطه بخوض مباراة مهمة مع فريقه أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولم ينضم صلاح لمعسكر المنتخب الذي أقيم أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب الإجهاد، بحسب ما تم الإعلان عنه حينها من قبل حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.

صلاح أوضح لجهاز المنتخب المصري أنه سيكون مرتبطا في اليوم السابق لوصوله للقاهرة، بمباراة قمة الدوري الإنجليزي، والتي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، على أن يطير مباشرة إلى القاهرة ومنها للإسكندرية، من أجل الانتظام في المعسكر والمشاركة في المباراتين.

وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، أكد في وقت سابق انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب المقبل.