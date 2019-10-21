رئيسة "النواب الأمريكي" بأفغانستان في زيارة غير معلنة

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رويترزالإثنين 2019/10/21 08:25 ص بتوقيت أبوظبي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
كشف مكتب نانسي بيلوسي عن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأعضاء آخرين بالكونجرس قاموا بزيارة، الأحد، إلى أفغانستان لم يعلن عنها مسبقا.
وقال بيان، بعد انتهاء زيارة الوفد، إن بيلوسي التي سافرت إلى أفغانستان بعد توقفها في الأردن التقت مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي يزور أفغانستان بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين والجنود الأمريكيين.
كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، صباح الأحد، في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها مسبقا.
وقال إسبر للصحفيين المسافرين معه إلى أفغانستان: "الهدف هو الاستمرار في التوصل إلى اتفاق سلام في مرحلة ما أو اتفاق سياسي، وهذا هو أفضل طريق للمضي قدما".
وأضاف: "آمل في أن نتمكن من المضي قدما والتوصل إلى اتفاق سياسي يلبي أهدافنا ويلبي الأهداف التي نريد تحقيقها".
وتابع أن المحادثات الدبلوماسية كانت في نطاق وزارة الخارجية، مشيرا إلى اعتقاده أن بلاده قادرة على خفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 دون إلحاق ضرر بمكافحة الإرهاب والقاعدة.
وجاءت الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة المحادثات مع حركة "طالبان" إلى مسارها الصحيح، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المفاوضات الشهر الماضي سعيا لإنهاء أطول حرب لبلاده.
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