شركة "زين السعودية" تكشف تفاصيل خدمات الجيل الخامس

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
شركة زين السعودية
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" إطلاقها خدمة الجيل الخامس (5G) في جازان وصبيا وخميس مشيط.
ويعد إطلاق الخدمة في مناطق جازان وطبيا وخميس مشيط، الجزء الثاني بعد أن أطلقت الشركة الجزء الأول من المرحلة الأولى مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من تغطيتها بشبكة الجيل الخامس (5G) في 20 مدينة سعودية من خلال 2000 برج.
وأكد المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية بالشركة، أهمية خدمات (5G) وما تحمله من تحول جذري في توفير خدمات رقمية ستغير وجه العالم، وبفضل التقنيات الفائقة التي يحملها هذا الجيل من الشبكات الرقمية، تتمثل في سرعة استجابتها التي تتخطى 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع، إضافة الى سعتها التي تتجاوز 100 ضعف.
وأفاد أن شبكات الجيل الخامس (5G) ستغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ ستسهم في تسهيل أداء الأعمال بفضل سرعة شبكات الجيل الخامس لتحميل البيانات الضخمة وسرعة استجابتها، مما سيمكن العديد من الخدمات المؤتمتة عبر تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي منها السيارات ذاتية القيادة وعمل الروبوتات التي ستعزز من ظهور المدن الذكية على نحو واسع.
وأعلنت "زين السعودية"، في وقت سابق عن إطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس في المملكة، وذلك عبر إطلاقها المرحلة الأولى والتي تعد الأكبر في المنطقة حتى الآن.
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