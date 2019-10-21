حمدوك يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع جنوب السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان فى كافة المجالات، لافتًا إلى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، جاء ذلك خلال لقاء حمدوك الأحد، مع السفير إسماعيل واني مبعوث "الإيقاد" للسلام بدولة جنوب السودان.



وأوضح حمدوك، في بيان له صادر عن مجلس الوزراء السوداني، أن واني امتدح مساعي الحكومة الانتقالية، بخصوص تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في جنوب السودان ينعكس إيجابًا على تعزيز الاستقرار بالسودان.

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