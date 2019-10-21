محافظ كربلاء : زوار اربعينية الامام الحسين وصل لاكثر من 17 مليون زائر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – كربلاء

اكد محافظ مدينة كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، ان عدد زوار اربعينية الامام الحسين وصل لاكثر من 17 مليون زائر، فيما اكدت قيادة شرطة المحافظة العراقية انها امنت الحماية لاكثر من 11 الف موكب.

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام ومختلف الخدمات لهم.