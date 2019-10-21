آلاف الهايتيين يتظاهرون للمطالبة باستقالة الرئيس

تظاهر الآف الهايتيين في شوارع بور-او-برنس للمطالبة بتنحي الرئيس جوفينيل مويز وسط مشكلات اقتصادية وسياسية كبيرة تعاني منها البلاد.
ومرت حشود المتظاهرين في شوارع العاصمة وهم يصلون ويطلقون الهتافات ضد الرئيس.
وبعد التظاهرات المتكررة والحواجز التي يضعها معارضو الرئيس على محاور طرق رئيسية، أغلقت العديد من المدارس أبوابها منذ أكثر من شهر.
ومنذ توليه السلطة في شباط 2017 يواجه مويز غضب حركة معارضة ترفض الاعتراف بفوزه في انتخابات تم التشكيك بنتائجها على نطاق واسع.
وتصاعد الغضب في أواخر آب بسبب نقص الوقود على مستوى البلاد فيما تخللت الاحتجاجات أعمال عنف.
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