رئيس تشيلي: بلادنا تخوض حرباً ضدّ عدوّ قوي

اعتبر رئيس ​تشيلي​ سيباستيان بينيرا أنّ "تشيلي تخوض حرباً ضدّ عدوّ قوي وعنيد، لا يحترم شيئاً أو أحداً وهو مستعدّ لتوسّل ​العنف​ والجريمة بدون حدود".

وفرضت السلطات التشيلية مساء امس لليلة الثانية على التوالي، حظر تجوّل في العاصمة سانتياغو في محاولة منها للحدّ من ​الاحتجاجات​ العنيفة التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام.

