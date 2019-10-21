رئيس تشيلي: بلادنا تخوض حرباً ضدّ عدوّ قوي

اعتبر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أنّ "تشيلي تخوض حرباً ضدّ عدوّ قوي وعنيد، لا يحترم شيئاً أو أحداً وهو مستعدّ لتوسّل العنف والجريمة بدون حدود".
وفرضت السلطات التشيلية مساء امس لليلة الثانية على التوالي، حظر تجوّل في العاصمة سانتياغو في محاولة منها للحدّ من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام.
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