ا ف ب: موراليس يتصدر الانتخابات الرئاسية ويستعد لخوض جولة ثانية

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "الرئيس البوليفي المنتهية ولايته إيفو موراليس تصدّر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد لكنّه لم يتمكّن من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات ممّا سيضطرّه لأن يتواجه مع أبرز منافسيه الوسطي كارلوس ميسا في جولة ثانية غير مسبوقة في هذا البلد".
وأعلنت رئيسة المحكمة الانتخابية العليا ماريا أوخينيا تشوكيه إنه استناداً إلى نتائج فرز 84% من الأصوات فقد حصل الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته على 45,28% من الأصوات، متقدّماً بفارق عشر نقاط مئوية على ميسا الذي حصل على 38,16% من الأصوات.
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