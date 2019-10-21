دعا عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم اخلاء الساحات، قائلا: "الغطرسة ، المكابرة، الزبائنية،ادعاء العفة، ​الفساد​ ، السرقة ،نهب ​المال​ العام. لا تخلوا الساحات حتى تسقطوها، نحو ​الجمهورية القوية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: لا تخلوا الساحات حتى تسقطوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.