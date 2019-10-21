شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تهالك شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة مما أدى إلى طفوحات الصرف المستمرة وضعف المياه ببعض المناطق.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تهالك شبكات مياه الشرب ينتج عنه زيادة نسبة الفاقد من المياه النظيفة، وانقطاع المياه المستمر نتيجة الإحلال الطارئ لهذه الشبكات، وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين، فى الوقت الذى يشهد ملف مياه الشرب اهتمام من قبل الجهات التنفيذية.

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وطالب وكيل اللجنة، حصر شامل ودقيق لكافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ووضع خطة بجدول زمنى وفقا للاعتمادات المتاحة لإحلال وتجديد هذه الشبكات، على ان يراعى المناطق الأشد احتياجا، مشددا على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين مستوى الخدمة فى واحد من أهم القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.