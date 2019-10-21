شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل فى البرلمان بشأن عجز الأطباء بمستشفيات المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاطف مخاليف، ببيان عاجل لوزيرة الصحة، بشأن عجز عدد الأطباء فى مستشفى المطرية، فى عدد من التخصصات الهامة أبرزها الباطنة مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين حيث يبلغ عدد المستفيدين منها 2 مليون مواطن، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بها طبيب باطنه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مكتب صحة عرب الطوايلة منذ عامين لا يوجد به طبيب مسئول، وهذه أزمة أيضا فى قطاع الصحة بالمطرية، ونظرا لعدم وجود طبيب مسئول يتم الذهاب لمصر الجديدة للتوقيع على مستندات استخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة، وهذا الأمر يشكل عبء على المواطنين أيضا.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك العديد من المبادرات التى تهدف لتحسين الخدمة والاكتشاف المبكر للأمراض، والقضاء على قوائم الانتظار، وبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعلى الرغم من ذلك يوجد بعض الوحدات الصحية تعانى من عدم وجود أطباء وعبارة عن مبانى فقط.