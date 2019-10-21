مكتبة الإسكندرية تعرض تاريخ الجيش المصري في العصر الإخشيدي والطولوني

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

يُنظِّم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الاثنين المقبل، محاضرة بعنوان "الجيش المصري في العصرين الطولوني والإخشيدي" وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر الممتدة على مدار الشهر الجاري.

تتناول المحاضرة التي تلقيها الدكتورة فاتن محمد البندري، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية، بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية، تاريخ الجيش المصري في العصرين الطولوني والإخشيدي، وهو أول جيش لمصر في العصر الإسلامي.

وتلقي المحاضرة الضوء على البناء البشري للجيش في تلك الفترة والتعبئة العسكرية، وفنون الحرب، والقتال، وأنواع الأسلحة، وإسناد قيادة القوات البرية والبحرية للطولونيين في كثير من الأوقات، ولقائد واحد في الجيش المصري في ذلك الوقت.

كما تُبرز الفعالية الدور الذي قام به المصريون في الجيش حين ذاك، والذي بلغ ذروته خلال تلك العصرين، خاصةً في حماية مصر وبلاد الشام ومناطق الثغور، بل والخلافة العباسية ببغداد، ووصل لحماية الخلفية العباسي شخصيًّا، باعتبار أن ذلك الدور لم يكن جديدًا على مصر لقيامها به منذ أقدم العصور. ​