- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وافق وزير النقل المهندس كامل الوزير، على المذكرة الذي وجهتها هيئة السكك الحديدية برئاسة المهندس أشرف رسلان، إلى مكتب الوزير، لصرف منحة "المولد النبوي" للعاملين في هيئة السكك الحديدية والشركات التابعة، بالإضافة إلى مترو الأنفاق، بقيمة 750 جنيهًا للموظف الواحد.
واعتبرت الهيئة المكافأة وسيلة تشجيعية للعاملين، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مزيد من الإنتاجية، ومن المقرر صرف هذه المكافأة خلال ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر 750 جنيهًا.. الموافقة على صرف منحة "المولد النبوي" للعاملين بالسكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.