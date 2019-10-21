"نتوقع أمطار غزيرة".. الأرصاد تحذر المسئولين في 4 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار ويوسف عفيفي:

صرح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الاثنين.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها أمس الأحد، بالمسئولين خاصة في المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، باتخاذ ما يرونه مناسبًا من تدابير نظرًا لغزارة الأمطار في هذه المناطق.

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء.

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ويمتد سقوط الأمطار إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على شمال البلاد قد تصل حد السيول على مناطق من شمال سيناء.

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