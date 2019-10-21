حدث ليلًا| حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو.. وتطورات قضية محاكمة راجح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي..

- "هل سترتفع أسعار تذاكر المترو؟".. وزير النقل يُجيب

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن إجمالي إيرادات مترو الأنفاق يوميًّا تصل إلى 7 ملايين جنيه، في حين أن تكلفة التشغيل تصل إلى 15 مليون جنيه.

- "فيه ضريبة ومسؤولية مالية وشخصية".. برلماني ناصحًا المقبلين على الزواج

قال حسن سند، عضو اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة، إن هناك طرحًا بتغيير مواد بنود قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة التي تتعلق بزيادة غرامة الزوج الممتنع عن سداد النفقة إلى 5000 جنيه بدلًا من 500 جنيه.

- وزير النقل: تشغيل أتوبيسات سريعة التردد على الطريق الدائري قريبًا

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه مستهدف تشغيل أتوبيسات سريعة التردد ضمن مشروع النقل الجماعي "Bus rapid transit".

- بالأرقام.. تعرف على أسعار عُمرة المولد النبوي

مع اقتراب فتح باب العمرة للموسم الجديد، في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، تتسابق شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، بالإعلان عن أسعار برامج العمرة.

- خبيرة جيولوجيا: مصر لم تستخدم أوراق القوة ضد إثيوبيا حتى الآن

قالت هايدي فاروق عبدالحميد، عضو الجمعية الجغرافية المصرية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إنها تعجَّبت من عدد سنوات ملء خزان سد النهضة.

- وزير الري الأسبق: هدف سد النهضة إلغاء دور السد العالي.. والحل هو مجلس الأمن

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن سد النهضة وغيره يهدف إلى إلغاء دور السد العالي فى مصر.

- خبير يكشف عن كمية المياه المحلاة التي تحتاج إليها مصر لسد العجز المائي

قال الدكتور عادل عبدالحميد علوان، أستاذ مساعد الأراضي والمياه بمركز بحوث الصحراء، إن مصر بحاجة إلى إنتاج مليارات المترات من المياه المحلاة؛ لسد العجز الكبير في الموارد المائية.

- "عاقبوا القاصر".. رسالة من ريهام سعيد في حق "شهيد الشهامة"

طالبت الإعلامية ريهام سعيد، بمعاقبة قاتل محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة"، قائلةً: "عاقبوا القاصر خصوصا لو فرق السن شهرين".

- فاروق الباز: أزمة سد النهضة عمرها 50 سنة

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، إن أزمة سد النهضة عمرها 50 سنة، ولم تلتفت مصر إلى حلها في ذلك الوقت.

- محامي "ضحية الشهامة": إثبات السن الحقيقية لراجح سيُغير مجرى القضية

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طالب نضال مندور، محامي أسرة "ضحية الشهامة" محمود البنا، بتقليل سن الأحداث من 18 إلى 15 سنة، أو تثبيت السن عند 18 سنة.

- شعبة الأرز: لأول مرة الاحتياطي يكفي عامَين.. ونعاني عدم الشغل

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لأول مرة يتوفَّر لمصر احتياطي من الأرز يكفيها لمدة عامَين حتى نهاية عام 2021، وسقف سعره حسب الجودة من 8 إلى 10 جنيهات ولن يزيد.

- "لن يتعرض للانهيار".. الباز عن احتمالية تعرض سد النهضة للزلازل والبراكين

كشف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عن حقيقة بناء سد النهضة على فوالق نشطة تجعله معرضًا للزلازل والبراكين والانهيار، قائلًا إنه "لا صحة لما تردد حول هذا الأمر".

- وزارة التموين تعلن الانتهاء من دراسة جدوى البورصة السلعية

أعلنت وزارة التموين، انتهاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى الوزارة للبدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة وعلي رأسها البورصة المصرية.

- إخلاء سبيل موظفة متهمة بقتل مواطن ضربًا بـ"الحذاء" في الشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل موظفة بالتأمينات الاجتماعية، بضمان وظيفتها؛ على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة مواطن.

- أول ظهور إعلامي لأمير الكويت بعد عودته من رحلة علاج بالولايات المتحدة

ظهر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، لأول مرة أمام وسائل الإعلام بعد عودته من الولايات المتحدة التي زارها للعلاج في رحلة استمرت أكثر من شهر.

- خبير شؤون دولية: ترامب لا يستطيع وقف عقوبات الكونجرس على تركيا

قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن هناك فارقًا بين عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تركيا، وعقوبات الكونجرس.

- حركة أمل: رئيس النواب متمسك ببقاء الحكومة حتى لا تقع البلاد في فراغ

أكدت حركة أمل اللبنانية، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك ببقاء الحكومة حتى لا تقع البلاد في الفراغ، بحسب ما نشرته "العربية".

- الجيش السوري يواصل نشر قواته لمواهجة العدوان التركي (فيديو)

ذكرت الوكالة السورية الرسمية "سانا" أن الجيش السوري يواصل عمليات نشر قواته في القرى والبلدات ضمن مناطق الجزيرة السورية لمواجهة العدوان التركي، على البلاد.

- الأمير هاري يهاجم وسائل الإعلام: لن أؤدي لعبة قتلت أمي

قال الأمير البريطاني هاري، إن ذكرى أمه الراحلة الأميرة ديانا، ما زالت حية جدًا في وجدانه، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على موتها، وإنه لن يتم دفعه "للقيام بلعبة" مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

- مقتل 3 جنود أمريكيين خلال تدريبات بقاعدة عسكرية في جورجيا

قتل 3 جنود أمريكيين، أمس الأحد، انقلبت مركبتهم العسكرية داخل مياه (في القاعدة) خلال مناورات تدريبية في فورت ستيوارت بجورجيا، وفقًا لما أعلنه مسؤولون.