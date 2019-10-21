القاهرة 24.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار ويوسف عفيفي:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الاثنين.

وقال صابر في بيان له، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غدًا الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا، خلال فترات النهار بارد خلال فترات الليل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على مختلف أنحاء البلاد، تأتي على النحو التالي:

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية.

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- السواحل الشمالية الغربية، من 26 إلى 24 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة، من 31 إلى 24 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد، من 33 إلى 29 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد، من 37 إلى 35 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء، من 34 إلى 30 درجة مئوية.​