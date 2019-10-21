وزير الدفاع الصيني: حل "مسألة تايوان" أهم مصلحة وطنية

قال وزير الدفاع الصيني وي فنع خه، اليوم الاثنين، إن حل "مسألة تايوان" هي أهم مصلحة وطنية للصين وإنه لا توجد قوة يمكنها منع "إعادة توحيد" الصين.
وأضاف وي خلال افتتاح منتدى شيانغشان في بكين والذي تعتبره الصين الرد على منتدى شانجري-لا للحوار الأمني في سنغافورة إن الأنشطة الانفصالية محكوم عليها بالفشل.
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وزادت حدة التوترات بين الصين وتايوان قبل انتخابات الرئاسة بالجزيرة في يناير.
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