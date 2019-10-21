وفد الكونجرس الأميركي برئاسة بيلوسي يختتم زيارته إلى أفغانستان

اختتمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ووفد رفيع المستوى من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الأحد زيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى أفغانستان.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية أن الوفد التقى خلال الزيارة رئيس أفغانستان أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر وكبار القادة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين بالإضافة إلى مسؤولين بالحكومة الأفغانية زعماء المجتمع المدني.

وأضافت الوكالة أنها تبادلت الآراء بشكل مختصر مع وزير الدفاع مارك إسبر والذي كان في زيارة منفصلة إلى أفغانستان، كما تلقت إحاطات السفير الأميركي في كابول جون باس ودبلوماسيين آخرين بشأن المحادثات مع طالبان.