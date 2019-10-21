الان تتابع القوات اللبنانية: لا نتحمل المسؤولية وحذرنا كثيرا من المشهد الشعبي الغاضب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:
أعلن الجيش اللبناني “تضامنه الكامل” مع مطالب المتظاهرين “المحقة”، ودعاهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.
ودعت قيادة الجيش، في بيان نشر على فيسبوك جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.
جاء بيان الجيش بعد كلمة ألقاها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله رفض فيها استقالة الحكومة الحالية، التي يشارك فيها الحزب، لأنها “إذا استقالت سوف يستغرق الأمر سنة أو سنتين لتشكيل حكومة جديدة”.
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