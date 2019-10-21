ألمانيا: العدوان التركي على سوريا انتهاك للقانون الدولي

الإثنين 21 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، إن الهجوم التركي على الوحدات الكردية شمالي سوريا انتهاك للقانون الدولي.



وقال ماس عبر قناة "زد دي أف" التلفزيونية الألمانية "لا نعتقد أن شنّ هذا الهجوم أمرٌ مشروعٌ في نظر القانون الدولي طالما لم يكن له أساس قانوني".

وتابع ماس "سنفعل كلّ ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة تزيد عن خمسة أيام ووضع حدّ لهذا الغزو"، وذلك في إشارة إلى اتفاق واشنطن وأنقرة على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.

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وكانت برلين أعلنت في أعقاب الهجوم التركي على الأكراد وقف تسليم تركيا أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية (770,8 مليون يورو).

ومساء الخميس، وافقت تركيا بموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تعليق هجومها ضد المقاتلين الأكراد، مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال 5 أيام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره المجتمع الدولي "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.