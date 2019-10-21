شكرا لقرائتكم ترمب يهاجم زيارة بيلوسي للأردن: ماذا عن خط أوباما الأحمر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الأردن برفقة وفد رفيع لمناقشة الوضع في سوريا، متسائلاً "ماذا عن خط أوباما الأحمر في سوريا؟"، ملمحاً إلى أن الأزمة السورية هي إرث كارثي لإدارة الرئيس أوباما.

وتفصيلاً، قال ترمب في تغريدة له على "تويتر": "تقود بيلوسي الآن وفداً من 9 أشخاص، بينهم الفاسد آدم شيف، إلى الأردن للتحقق من الوضع في سوريا.. يجب عليها أن تعرف لماذا رسم أوباما الخط الأحمر في الرمال، ثم لم يفعل أي شيء، لقد فقد سوريا وفقد كل الاحترام.. أنا فعلت شيئاً أطلقت 58 صاروخاً.. لقد مات مليون شخص بسبب خطأ أوباما!"

وعقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، وأعضاء كبار آخرون بالكونغرس، محادثات في الأردن، مساء السبت، مع الملك عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين كبار.

وكانت بيلوسي أعلنت عن وصولها، رفقة مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى الأردن بشكل مفاجئ لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني ومسؤولين آخرين بشأن الوضع في سوريا.

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وقالت بيلوسي، في بيان نشرته "فوكس نيوز" Fox News: "وفدنا من الحزبين يزور الأردن في وقت حرج من أجل أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "مع الأزمة المتفاقمة في سوريا وبعد الغزو التركي، شارك وفدنا في مناقشات حيوية حول التأثير على الاستقرار الإقليمي، وزيادة تدفق اللاجئين، والفراغ الخطير الذي تم توفيره لداعش وإيران وروسيا".

وضم الوفد الأميركي رؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل، ورئيس لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون، ورئيس لجنة المخابرات، آدم شيف والنائب الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبيري.

وتأتي المحادثات في الأردن في الوقت الذي تتهم فيه كل من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، بعضهما بانتهاك شروط وقف إطلاق النار، الذي استمر 120 ساعة، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأميركية الخميس الماضي.