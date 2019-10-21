متظاهرو لبنان في اليوم الخامس.. اليوم «يوم الحسم»

الموجز
أصدرت مبادرة «لحقي» اللبنانية، بيانًا، استنكرت من خلاله مماطلة السلطات في لبنان في تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وجدد البيان الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطرق، من أجل إسقاط الحكومة.
وجاء في البيان : "تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس"، مضيفة: "نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن".
وتابع البيان: "الإثنين هو اليوم الحسم: إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد".
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