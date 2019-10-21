شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب بإنشاء مجلس أعلى للدعوة الإسلامية فى جميع دول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تدعو المؤسسات الدينية إلى بحث إنشاء مجلس أعلى للدعوة الإسلامية فى جميع دول العالم، للتصدى للفكر المتطرف، وتصحيح صورة الإسلام فى الخارج وإبراز سماحة ووسطية الدين الإسلامى.
وأضاف "العبد"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تطالب أيضا بدراسة إمكانية زيادة إنشاء مراكز إسلامية بالخارج وتفعيلها، والترويج لسماحة الإسلام ووسطيته واستحداث آلية إعلامية لكشف المغالطات ضد الدين الإسلامى.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تعمل مؤسسة الأزهر الشريف والأوقاف، على السيطرة على المراكز الإسلامية فى الخارج، ومنع المتطرفين والمتشددين من السيطرة عليها.
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