تقدم موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز- (د ب أ):

من المتوقع أن يفوز الرئيس البوليفي إيفو موراليس في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، حيث حصل على 45.7 % من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي كارلوس ميسا على 37.3%، وفقًا للنتائج الأولية التي أوردتها صحيفة "إل ديبر" اليومية.

وفاز موراليس حتى الآن بثلاث فترات رئاسية من الجولة الأولى.

يشار إلى أنه في هذه الانتخابات، إذا لم يحصل أي مرشح على نسبة 50% على الأقل في الجولة الأولى، أو 40% بفارق 10% عن المرشح الذي يحل في المركز الثاني، سيواجه المرشحان الرئيسيان بعضهما البعض في جولة إعادة يوم 15 ديسمبر المقبل.