كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: هجوم تركيا على سوريا ينتهك القانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا يخالف القانون الدولي.

وقال هيكو ماس لمحطة "ZDF" الألمانية: "لا نعتقد أن أي هجوم على الوحدات الكردية أو الميليشيات الكردية أمر مشروع بموجب القانون الدولي".

وقال في أقوى تعليقاته بعد الاعتداء: "إذا لم يكن هناك أساس في القانون الدولي لمثل هذا الغزو، فلن يكون ذلك وفقًا للقانون الدولي".

كما شنت أنقرة هجومًا عبر الحدود ضد أكراد سوريا في 9 أكتوبر بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا عسكريًا من شمال البلاد التي مزقتها الحرب، لانتقادات دولية واسعة النطاق.

ولقد بررت تركيا العضو في الناتو الهجوم باعتباره ضروريًا لتأمين حدودها.

كما تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، مما أعطى القوات الكردية حتى مساء يوم الثلاثاء القادم الانسحاب من منطقة عازلة تريد أنقرة إنشاؤها داخل الأراضي السورية على طول حدودها الجنوبية.

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وانسحبت القوات الديمقراطية السورية بقيادة الأكراد بالكامل من بلدة محاصرة تركية في شمال سوريا، فيما بدا أنه بداية لسحب أوسع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ماس "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار هذا لمدة تزيد عن خمسة أيام ووضع حد للغزو في الوقت الحالي".

وعلقت ألمانيا، إلى جانب سلسلة من الدول الأوروبية الأخرى، صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب الهجوم.

كما أسفر القصف والنيران التي تقودها تركيا منذ 9 أكتوبر عن مقتل 114 مدنيًا وتشريد ما لا يقل عن 300000 شخص، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضافت المانيا إن أكثر من 250 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية - جيش الأمر الواقع للسلطات الكردية في شمال شرق سوريا - و190 مقاتلًا مؤيدًا لأنقرة قد فقدوا حياتهم خلال نفس الفترة.

