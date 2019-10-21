كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع الاستثمار في الأعمال التجارية بالولايات المتحدة يضغط على الاقتصاد المتباطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلص الاستثمار في الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بشكل أكثر حدة مما كان متوقعًا في الربع الثاني من العام وكان نمو أرباح الشركات فاترة، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد الذي تتعثره مخاوف الأسواق المالية من الركود.

كما ألقى التراجع في الإنفاق على الأعمال التجارية باللوم على حرب إدارة ترامب التجارية التي استمرت قرابة 15 شهرًا مع الصين.

وأن الاستثمار الضعيف ومكاسب الأرباح البطيئة، التي أبلغت عنها وزارة التجارة يوم الخميس، قد تثير الشكوك حول قدرة المستهلكين على مواصلة دفع الاقتصاد.

ويشجع سوق العمل القوي الإنفاق الاستهلاكي، ويبقي النمو الاقتصادي على طريق معتدل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن التوترات في السياسة التجارية، والتي "تضاءلت وتضاءلت، وزادت حالة عدم اليقين التي تثقل كاهل الاستثمارات والصادرات الأمريكية"، مما يشكل مخاطرة مستمرة لأطول توسع اقتصادي على الإطلاق، وهو الآن في عامه الحادي عشر.

كما قال باول إن اتصالات البنك المركزي الأمريكي أخبرت صانعي السياسة أن عدم اليقين في السياسة التجارية "لم يشجعهم على الاستثمار في أعمالهم".

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي بعد خفض تكاليف الاقتراض في يوليو للمرة الأولى منذ عام 2008.

وقال سونغ وون سون، أستاذ الاقتصاد التجاري بجامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجلوس: "بالنظر إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد، فإن الشركات حريصة للغاية بشأن الإنفاق في البناء وكذلك المعدات، وهذه ليست علامة جيدة للغاية". "بعد كل شيء، فإن الشركات هي التي توظف الأفراد، وتوفر الدخل والقوة الشرائية للمستهلكين."

وقالت الحكومة في تقريرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إن الاستثمار في الأعمال انخفض بمعدل سنوي بلغ 1.0٪. كان هذا أكبر انخفاض منذ الربع الأخير من عام 2015.

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وتم تقدير الاستثمار التجاري في السابق بانخفاض قدره 0.6٪. تم تخفيضها بنسبة 11.1 ٪ من انخفاض الإنفاق على الهياكل، الأمر الذي يعكس الانخفاض في فئات الرعاية التجارية والصحية، واستكشاف التعدين، مهاوي والآبار.

كما ارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب دون تقييم المخزون وتعديل استهلاك رأس المال، والتي تتوافق مع أرباح ستاندرد آند بورز 500، بمعدل تراجع بلغ 59.7 مليار دولار، أو بنسبة 3.3 ٪.

وتم الإبلاغ سابقًا عن ارتفاع الأرباح بمقدار 86.0 مليار دولار، أو بمعدل 4.8٪ في الربع الثاني من العام.

وكانت هناك تعديلات هبوطية على الأرباح من بقية العالم وأرباح الصناعة المحلية.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0٪ غير المنقحة في الربع الثاني، حيث إن الإنفاق الاستهلاكي الأقوى خلال عام ونصف العام عوض عن ضعف الصادرات وتباطؤ وتيرة الاستثمار في المخزون. نما الاقتصاد بمعدل 3.1 ٪ في الربع من يناير إلى مارس. توسعت بنسبة 2.6 ٪ في النصف الأول من العام.

ولكن عند قياسها من جانب الدخل، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.8 ٪ في الربع الثاني. تم الإبلاغ عن إجمالي الدخل المحلي (GDI) سابقًا بمعدل 2.1٪ في الربع من أبريل إلى يونيو. ارتفع بمعدل 3.2 ٪ في الربع الأول من العام.

ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدخل المحلي، والذي يشار إليه أيضًا باسم الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر مقياسًا أفضل للنشاط الاقتصادي، بمعدل 1.9٪ في الربع الأخير، بدلًا من 2.1٪ التي تم تقديرها الشهر الماضي.

وكان التضخم أقوى قليلًا مما كان يعتقد سابقًا في الربع الثاني من العام.

ولم تتأثر الأسواق المالية بالقليل من البيانات، حيث راقب المستثمرون التطورات الجارية في الاتهامات، وضغط الرئيس دونالد ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في المرشح الديمقراطي للرئاسة ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

