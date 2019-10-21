“شان” الكاميرون 2020.. القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في النهائيات

أجريت أمس السبت، واليوم الأحد، مباريات إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، والتي ستحتضنها الملاعب الكاميرونية، مطلع السنة القادمة.

وكان المنتخب الوطني، ضمن تأهله يوم أمس، بعد تجاوزه منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة، ليبلغ بذلك النهائيات، التي سيحاول خلالها الدفاغ عن اللقب الذي أحرزه النسخة الماضية، بالمغربِ.

وإلى جانب أبناء الحسين عموتة، تأهل المنتخب التونسي بعد أن جدد فوزه اليوم، على نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أبوبكر عمار بسلا، علما أن لقاء الذهاب حسمه “نسور قرطاج” بهدف دون رد.

وبالإضافة للمنتخب الوطني المحلي، وتونس، والكاميرون مستضيف الدورة، ضمن 13 منتخبا حضورهم في نهائيات “الشان”، فيما ستعرف الدورة غياب وصيف النسخة الماضية منتخب نيجيريا، ناهيك عن المنتخب الغاني.

وضمنت منتخبات، غينيا، وبوركينافاسو، وزامبيا، وأوغندا، ومالي، والنيجر، ثم الكونغو برازافيل، والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وزيمبابوي، ورواندا، وناميبيا، والطوغو، حضورها في العرس القاري للاعبين المحليين، الكاميرون 2020.