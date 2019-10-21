انتخابات مبكرة في شمال مقدونيا أبريل المقبل

أعلن رئيس وزراء شمال مقدونيا زوران زئيف، الأحد، أنّ القوى السياسية اتفقت على إجراء انتخابات مبكرة في منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وجاء إعلان زئيف بعد يومين من رفض قادة الاتحاد الأوروبي بدء مباحثات انضمام هذه الدولة إلى الاتحاد وحرموا بالتالي حكومته من تحقيق نصر سياسي كبير.

وقال زئيف عقب اجتماع ضمّ أبرز الزعماء السياسيين في البلاد والرئيس ستيفو بنداروفسكي "لقد توصّلنا إلى اتفاق على إجراء الانتخابات في 12 أبريل/نيسان 2020".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا خلال اجتماعهم في بروكسل، الجمعة الماضي، في الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام كل من شمال مقدونيا وألبانيا إلى الاتحاد، علماً بأنّ إقرار هذه المسألة يتطلّب إجماع كل الدول الأعضاء.

وواجه طلب شمال مقدونيا بدء محادثات الانضمام معارضة من فرنسا وحدها، في حين واجه طلب ألبانيا معارضة كل من فرنسا والدنمارك وهولندا. وبناء على هذه المعارضة أرجئ البحث بهذين الملفين إلى الربيع المقبل.

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وكان زئيف دعا، السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبراً قرار الاتحاد الأوروبي "خطأ تاريخياً".

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سكوبيي، الأحد، سيتقدّم زئيف باستقالة حكومته في 3 يناير/كانون الثاني المقبل وسيتمّ تعيين حكومة تقنية تشرف على إجراء الانتخابات.

وينصّ القانون على وجوب أن يستقيل رئيس الوزراء قبل 100 يوم على الأقلّ من موعد الانتخابات، في حين أنّ الحكومة التقنية التي ستضمّ وزراء من الائتلاف الحاكم والمعارضة على حدّ سواء يجب أن تحصل على ثقة البرلمان.

وقال زئيف للصحفيين بعد الاجتماع "وجهة النظر التي أجمعت عليها جميع الأطراف هي أنّ التكامل الأوروبي الأطلسي هو هدفنا.. وستظلّ هذه هي تطلّعات البلاد".

ووصل زئيف، الديمقراطي الاشتراكي، إلى السلطة في 2017 على حساب الحزب اليميني بزعامة سلفه نيكولا جرويفسكي الذي ظلّ في الحكم عقداً كاملاً قبل أن تطيح به فضائح فساد وسوء استخدام السلطة وتنصت غير قانوني، ويفرّ إلى الخارج.

ومنذ تسلمه السلطة استثمر زئيف كل رصيده السياسي في وضع شمال مقدونيا على سكة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.