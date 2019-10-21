إعلامي سرياني لـ"اليمن العربي": المجتمع الدولي مطالب بإنقاذنا من الإبادة الجماعية

إعلامي سرياني لـاليمن العربي: المجتمع الدولي مطالب بإنقاذنا من الإبادة الجماعية

الإثنين 21 أكتوبر 2019

سيد مصطفى - الخليج 365

قال ميلاد كوركيس، الإعلامي السرياني، أن الحملة التركية في شمال سوريا تقترب من أماكن تواجد الشعب السرياني والأشوري بتلك المناطق، مبينًا أنه أصبر المهدد ذو النصيب الأكبر من التنكيل إذا حدث أي شيئ في المنطقة، لأن التاريخ يشهد على الكم الهائل من المذابح التي تعرض لها السريان والأشوريين طوال تاريخهم.



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ودعا كوركيس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه الشعب السرياني والأشوري بشمال سوريا والشعوب الأخرى، مخصصًا بالذكر الشعب السرياني الأشوري كونها مهددة بالخطر ومعرضة للإبادة الجماعية بسبب ما يحدث وخاصة الموجودين بتل نمر و الخابور كونها المتأثر الأكبر حال وصول المعارك وشرارتها إليها.

وأضاف الإعلامي السرياني، أنه تزداد المخاوف ليس فقط على الشعب السرياني الآشوري، وإنما تؤثر أيضًا على المكون الكردي والعربي، ولكن ذكر السريان والأشوريين لأنهم مهددين بشكل مباشر، موضحًا أنه يجب التحرك الأممي لعدم حدوث أي تهور من جانب أردوغان ضد شعبه.