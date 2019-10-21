شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في أكبر مصفاة إيرانية.. وشكوك بهجمات سيبرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

شب حريق هائل في مصفاة عبادان جنوب إقليم الأحواز في إيران، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان، بحسب المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، نقلا عن دائرة العلاقات العامة لمصفاة عبادان، فإن الحريق نشب صباح أمس (الأحد) في قناة أنابيب إخلاء مخلفات النفط الخام، دون معرفة الأسباب.

وذكرت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون 5 دقائق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة. وأضافت أن وحدة سلامة مصفاة عبادان تحقق في سبب الحادثة، التي لم تؤد إلى توقف العمل والإنتاج.

وتكرر مصفاة عبادان، أكبر مصافي نفط إيران، 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام الثقيل وتحوله إلى منتجات ومشتقات بترولية. وهي من أكبر مصافي العالم بطاقة تكرير تصل إلى 7 آلاف برميل من النفط يوميا.

يذكر أن اندلاع النيران في المنشآت والمصافي والمجمعات البتروكيماوية الإيرانية ازداد في الآونة الأخيرة، ويربطها بعض الخبراء بما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية عن نية إدارة الرئيس دونالد ترمب شن هجمات سيبرانية على المنشآت الإيرانية ردا على اعتداءاتها على دول المنطقة والمصالح الأمريكية.