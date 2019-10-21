شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب يُفشل إعادة الانتشار في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني العقيد مأمون المهجمي أمس (الأحد)، منع مليشيا الحوثي رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهندي بيهيجبت جوها من استكمال نقاط الرقابة التي بدأ تثبيتها أمس الأول في منطقة الخاملي كيلو 8 شرق مدينة الحديدة.

وقال المهجمي في تصريحات إلى "الخليج 365" إن بعثة الأمم المتحدة فشلت في إقناع المليشيا باستكمال تثبيت نقاط الرقابة وتمركز ضباط الارتباط المكلفين بمراقبة عملية وقف إطلاق النار وتثبت الهدنة، لافتا إلى نشر عناصر ومجاميع حوثية في مناطق التماس ومنع البعثة الأممية من استكمال عملها.

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ولفت إلى أن البعثة ظلت ساعات تعمل على إقناع المليشيا بضرورة استكمال تثبيت نقاط الرقابة، لكنها رفضت، ليعود الجنرال الهندي إلى مكتبه في السفينة الأممية محاولا إجراء اتصالات مع قيادات الحوثي لإثنائها عن إعاقة انتشار ضباط الارتباط.

وأوضح المتحدث العسكري أن عملية الإعاقة جاءت في الوقت الذي تحشد فيه المليشيا مسلحيها على مختلف الجبهات، بما فيها شرق الحديدة ومديريات التحيتا وحيس جنوباً، مع تكثيف زراعة الألغام في مناطق التماس والمزارع والطرقات والشوارع الرئيسية. وبحسب إحصاءات لجنة الرقابة، فإن المليشيا الحوثية ارتكبت خلال الساعات الماضية 31 خرقاً في الحديدة.

في غضون ذلك، طالب قائد المقاومة الوطنية التابعة للجيش اليمني العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليمنيين الباحثين عن التخلص من الحوثي بعدم الجلوس في بيوتهم، وحمل السلاح والالتحاق بجبهات القتال في الحديدة ومأرب وحجة وصعدة والجوف. وأكد أمام كتائب عسكرية من الخريجين الجدد أمس الأول، أن من يبحث عن مغانم أو مصالح فليرحل غير مأسوف عليه. وتعهد نجل شقيق الرئيس السابق أن تظل القوات التي يقودها سندا للقوات الحكومية ومعها في مختلف الجبهات.