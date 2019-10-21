رئيس دولة إسلامية يتعهد بقتل الوهابيين السعوديين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
توعد الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف، الوهابيين في السعودية بالقتل.
وتناقل ناشطون مقطع فيديو للرئيس الشيشاني والذي يتوعد فيه الوهابيين بالقتل، حيث أكد قديروف قائلا : ” الوهابية لعنة الله عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم هم من قتلوا أصحاب رسول الله “.
وأضاف : ” والله لو ظهر أحد في الشيشان من الوهابية أو من يشبهه فسأقتله”.
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