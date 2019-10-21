شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": كتابة تقرير تعديلات قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 التى انتهت اللجنة من مناقشتها مؤخرا سيتم إعداد مذكرة بها من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على العشوائيات، ووقف النمو العشوائى، والأخذ فى الاعتبار بملاحظات المواطنين بشأن استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة، او طبيعة الإجراءات، او المستندات المطلوبة، ولهذا جاء التعديل ليذلل العقبات أم الجميع فى عملية البناء.

وكانت اللجنة وافقت على توقيع عقوبة الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفى مقدمتها إقامة مبانى ومنشأت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار، والأعمال المخالفة لقيود الأرتفاع المقررة قانونا، الاعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات، وذلك ضمن تعديلات قانون البناء الموحد.