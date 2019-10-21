ثقافة الإسكندرية يناقش دور "الكلمة" في مواجهة الإرهاب والتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "دور الكلمة في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري"، بمشاركة الناقد أشرف قاسم، ببيت ثقافة 26 يوليو، شرق مدينة الإسكندرية.

ونظم قسم التمكين الثقافي في الفرع ندوة بقصر ثقافة الشاطبي، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، بمشاركة الدكتور محمد دسوقي الورداني خبير طرق تعليم وتدريب ذوي الإعاقة البصرية.

وفي قصر ثقافة برج العرب، أقيمت ندوة بعنوان "مشروع في بيتي"، تناولت دور المشروعات الصغيرة في رفع دخول الأسرة، وجهود الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات للحد من نسبة البطالة.

وناقش قصر ثقافة الأنفوشي أهمية نشر القيم الإيجابية لمكافحة التطرف، في ندوة بعنوان "ترسيخ القيم الأخلاقية".