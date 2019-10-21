"أمطار ورياح".. تعرف على الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 28

دمنهور 20 27

الإسكندرية 21 27

بلطيم 21 27

مطروح 20 25

السلوم 20 24

سيوة 20 30

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32​

الاسماعيلية 20 31

السويس 21 32

العريش 20 28

رفح 20 27

رأس سدر 22 31

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نخل 14 30

نويبع 24 30

طابا 22 29

كاترين 14 25

الطور 21 31

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32