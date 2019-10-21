"سياحة النواب" توصي بسرعة الانتهاء من تطوير فندق شبرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
ناقشت اللجنة برئاسة عمرو صدقي، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي بشأن عدم استغلال فندق "شبرد" الآن، منتقدًا عدم استغلال الدولة لكثير من أصولها وثروات والتي يعد الفندق أحدها.
وعقبت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه تم إسناد أعمال ترميم الفندق لأحد المكاتب الهندسية المعروفة منذ سنة 2016 بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين ونصف لافتة إلى أنه وفقاً لخطة تطوير الفندق سيتم إنشاء حمام سباحة وزيادة الطاقة الفندقية به بحوالي 57 غرفة وإنشاء جراج يسع 100 سيارة.
وأضافت أن المحافظة ترفض وجود لافتة على الفندق من الخارج توضح أنه قيد الترميم، مشددة على أن كل الفنادق التابعة لنا يتم ترميمها بصفة مستمرة وكان آخرها "كونتنينتال" بمنطقة وسط البلد، قائلةً "نحتاج للقوة الجبرية لإخراج مستأجري بعض المحلات به الأمر الذي يعرقل ترميمه خاصة أن أغلبهم وضعهم غير قانوني"، مضيفةً أنه رغم ذلك سيتم تعويضهم وتعويض المستأجرين غير المخالفين، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية في هذا الشأن.
وأوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير فندق "شبرد" وعقد جلسة مخصصة لمناقشة مشكلات فندق "الكونتنينتال".
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