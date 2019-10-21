"التعليم العالي": تنظيم جامعة أسوان لأسبوع الجامعات الأفريقية يعد إنجازًا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- (أ ش أ):

أكد وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، يعتبر إنجازا كبيرا في ظل مشاركة ممثلين عن 22 دولة أفريقية، علاوة على مشاركة 23 جامعة مصرية أخرى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن أن محافظة أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

وأضاف أن محافظة أسوان هي بوابة مصر الجنوبية لذا يجب أن نحيي القائمين على جامعتها بهذا العرس الأفريقي الرائع الذي تتلاقي فيه وفود شباب الجامعات الأفريقية لكي يشاركوا في العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور خالد عبدالغفار حفل افتتاح أسبوع الشباب الذي أقيم باستاد أسوان، بمشاركة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن عبد الباسط منسق عام أسبوع الجامعات الأفريقية ولفيف من عمداء وقيادات الجامعة.

Advertisements

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة لا تهتم فقط ببناء الإنسان علميا، بل في كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية التي يتم ممارستها خلال أسبوع شباب الجامعات الأفريقية وغيره من الفاعليات الأخرى التي تقام بمختلف الجامعات المصرية على مدار العام.

وأشار إلى أن جميع الشباب الأفارقة المشاركين في هذه الفاعليات سوف يعودون إلى أوطانهم بذكريات جميلة عن أسوان، وسوف يصبحون سفراء لمصر في دولهم خلال المستقبل القريب.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يعتبر عرسا أفريقيا رائعا، حيث يشارك به أكثر من 600 طالب من الجامعات الإفريقية والجامعات المصرية علاوة على طلاب جامعة أسوان.

وقال إن الجامعة استعدت بشكل جيد خلال الشهور الماضية، وتم إنشاء 6 ملاعب رياضية متنوعة لاستضافة الأنشطة خلال هذا الأسبوع علاوة على تطوير مسرح الجامعة وتأهيل البنية الأساسية.