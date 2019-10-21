"عبدالحفيظ": طرح وحدات مدينة الصحفيين للأعضاء بعد الاتفاق مع الجهة المنفذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الإسكان، إن النقابة تلقت خطابا من هيئة المجتمعات العمرانية، يفيد بإعادة تخصيص أرض مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر البالغة مساحتها 130 ألف متر، بعد أن تم سحبها في بداية عام 2018 بسبب وجود أقساط متأخرة تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أنه منذ سحب قطعة الأرض المخصصة للمشروع، استمر تفاوض النقيب مع الحكومة على إعادتها حتى وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إعادة تخصيصها بتسعير جديد، موضحا أن باقي الحاجزين البالغ عددهم حوالي 370 زميلا، كانوا قد قاموا بسداد ما يقرب من 5 ملايين جنيه في صورة أقساط، بينما قامت النقابة بتسديد حوالي 27 مليون جنيه من ميزانيتها، ليصل ما حصلت عليه هيئة المجتمعات العمرانية قبل سحب الأرض إلى 32 مليون جنيه.

وأوضح أن الاتفاق تضمن ضرورة سداد نسبة 15% من ثمن الأرض بعد إعادة تسعيرها ليتسنى استردادها، وأنه بمجرد الحصول على تفاصيل السعر الجديد سيتم تقسيم نسبة الـ15%، على الحاجزين بنِسَب متساوية، ليتم استكمال بقية الأقساط لحين الاتفاق مع أية جهة حكومية على الدخول كشريك أو كمنفذ لبناء المدينة.

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وتابع عبد الحفيظ، أنه مع توفر جميع التفاصيل وعرضها على مجلس نقابة الصحفيين وعلى اللجنة المشكلة من الحاجزين، سيتم الاتفاق مع الجهة التي ستتولى التنفيذ على أن يتم تخصيص حوالي ألف وحدة للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وتخصيص عدد مماثل للجهة المنفذة للمشروع مقابل اضطلاعها بذلك.

وأشار إلى أن الحاجزين الحاليين سيتمتعون بشروط خاصة ميسرة وأسعار تفضيلية واستثناء من القرعة؛ نظرا إلى أن كلا منهم سدد مقدم وأقساط تصل إلى 75 ألف جنيه، منذ طرح المشروع قبل أكثر من 10 سنوات، وكانت آخر الأقساط المسددة من جانبهم عام 2013.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد أعلن اليوم الأحد، عن موافقة وزارة الإسكان على إعادة تخصيص قطعة الأرض رقم (E/4) بمساحة 30,9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر كمشروع عمراني متكامل، لنقابة الصحفيين، بعد سحبها سابقا بسبب عدم وفاء النقابة بشروط الشراء والبناء عليها.

وأوضح النقيب، في تصريح اليوم، أنه تم الشروع على الفور في استكمال كل الإجراءات اللازمة لرجوع قطعة الأرض للنقابة، وسيتم عرض الملف كاملا على مجلس النقابة متضمنا سعرها الجديد وشروط ومدة دفعه، وكذلك الطرق والعروض المطروحة لبنائها للبدء في هذا في أقرب وقت، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من كل هذا، فسوف يتم الإعلان الرسمي عن عدد ومساحات الوحدات السكنية وشروط حجزها لأعضاء النقابة على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مع الوضع في الاعتبار حالات الزملاء الحاجزين في مشروع هذه القطعة قبل سحبها.