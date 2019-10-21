وحضر مراسم التنصيب عدد من رؤساء الدول الأجانب والنواب والخصوم السياسيون، بينما أدى ويدودو (58 عاما) ونائبه معروف أمين (76 عاما) اليمين الدستورية لبدء ولاية من خمس سنوات لقيادة أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.
وخارج البرلمان ارتفعت الأعلام الإندونيسية باللونين الأحمر والأبيض إلا أن الاحتفالات لم تكن واسعة بسبب المخاوف الأمنية حيث انتشر 30 عنصر أمن في العاصمة وزاد عددهم على عدد أنصار الرئيس.
كما تم حظر التظاهرات الأحد مع استمرار العنف المتطرف في إندونيسيا.
وشاهد عدة آلاف من المؤيدين، العديد منهم يرتدون قمصانا تحمل صورة الرئيس، الحفل على شاشة كبيرة بالقرب من النصب التذكاري الوطني لجاكارتا.
وتأتي فترة ولاية جوكو الجديدة وسط انتقادات بأن عقدين من الإصلاحات الديمقراطية في إندونيسيا يتآكلان في ظل الرئيس الذي أشادت به مجلة تايم مرة ووصفته بأنه «أمل جديد».
كانت هذه تفاصيل خبر ويدودو يبدأ ولايته الجديدة وسط إجراءات مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.