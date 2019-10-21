اخبار العالم

تجدد الاشتباكات الحدودية بين الهند وباكستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تبادلت الهند وباكستان اتهامات بقصف عابر للحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما، فيما يعد أحد أكثر الأيام دموية منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم، في شهر أغسطس الماضي.

وأعلنت الهند، أمس، أن جنديين ومدنيا راحوا ضحية قصف مكثف من الأراضي الباكستانية، بينما حمل الجيش الباكستاني نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القصف الهندي أودى بأرواح عسكري وثلاثة مدنيين باكستانيين.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر الذي يسود المنطقة منذ أوائل أغسطس الماضي، بعد أن قررت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير يتمتع به منذ انضمامه إلى الدولة الهندية عام 1947، وفرض إجراءات أمنية صارمة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد الاشتباكات الحدودية بين الهند وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا