حاكم رأس الخيمة والدخيل يستعرضان العلاقات

وحمّل حاكم رأس الخيمة السفير الدخيل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونوه بالتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية اقتصاديا وماليا واجتماعيا. كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسُبل تطويرها في المجالات كافة.
حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وعبدالعزيز الزعابي، ومحمد علي النعيمي، فيما حضره من جانب سفارة المملكة صلاح الهطلاني.
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