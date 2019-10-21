المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على الأقصى والضفة

عبد الرحيم حسين- علاء مشهراوي - رام الله، غزة

أدى مئات المستوطنين، صباح أمس صلوات علنية داخل المسجد الأقصى المبارك في تحد للفلسطينيين الذين طردتهم قوات الاحتلال من محيط المسجد بالقوة. وقد جددت جماعات الهيكل المزعوم دعواتها للمستوطنين بالاستمرار في اقتحام المسجد خلال الأيام المتبقية لعيد العرش.ويشهد الأقصى تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات ودعوات للجماعات الاستيطانية ومنظمات «الهيكل» المزعوم لاقتحامه مقابل تشديد القيود على الفلسطينيين.

وطالب مدير الأقصى الشيخ عمر كسواني الدول العربية والإسلامية مساندة الشعب الفلسطيني للمحافظة على إسلامية وعروبة المسجد. وأضاف ل(الاتحاد)، ان إسرائيل تعمل على تحويل الصراع إلى صراع ديني.

ودعا إلى التواجد الفلسطيني المستمر لإفشال المخططات والهجمة الشرسة الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد في الأقصى.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 653 مستوطنا اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، في اليوم السابع لعيد العرش، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية.

وأكد شهود عيان أن المتطرف نعوم فيدرمان يرافقه 653 مستوطنًا أدوا صلاة علنية وبصوت مرتفع داخل الأقصى أثناء وصولهم قبالة قبة الصخرة المشرفة. وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال انتشرت في ساحات الأقصى لحماية المستوطنين. وشددت إجراءاتها في محيط مصلى باب الرحمة وأجبرت المصلين مغادرة المنطقة إضافة إلى تهديد المتواجدين بالاعتقال والابعاد.وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، أبعدت قوات الاحتلال الخاصة المبعدين المرابطين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية، واعتدت عليهم بالدفع، فيما صدحت حناجر المبعدين بالتكبيرات أمام عشرات المستوطنين فور انتهائهم من اقتحام المسجد الأقصى وخروجهم من باب السلسلة وهم يؤدون الصلوات والرقصات الخاصة. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة دهم واقتحام بمناطق مختلفة بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الشبان، فيما اعتقلت طفلا وأسيرا محررا شرق قلقيلية. وواصل المستوطنون المدججون بالسلاح، وتحت حماية قوات الاحتلال، مهاجمة قرى الضفة لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون وسرقة المحاصيل وقطع الأشجار.وفي نابلس، أصيب ثلاثة من المزارعين بجروح، بعد الاعتداء عليهم بالضرب من مستوطنين، في قرية بورين. وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين من بؤرة «غفعات رونين»، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم، واندلعت مواجهات بين أهالي القرية الذين هبوا لنجدة قاطفي الزيتون، والمستوطنين، وقام أحدهم بإطلاق النار باتجاه المزارعين.

في غضون ذلك، تتفاقم معاناة تجار التحف الشرقية في طريق الآلام بالبلدة القديمة من القدس أسوة بباقي تجار المدينة لضيق الأوضاع الاقتصادية.

وقال التاجر سمير الأسمر، نعاني من أوضاع اقتصادية سيئة منذ سنين طويلة موضحا ان اعدادا كبيرة من السياح الأجانب الذين يمرون من الطريق لا يتسوقون بسبب حملة التحريض التي يشنها أدلاء السياحة الإسرائيليون ضد هذه المحلات.

الجامعة العربية تحذر من محاولات إسرائيل طمس الهوية الفلسطينية

حذرت جامعة الدول العربية، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس الهوية الفلسطينية، باستهداف العملية التعليمية، وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال الاجتماع المشترك بين مسؤولي التعليم في «الأونروا» ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بمقر الجامعة العربية، إن هناك حرباً إسرائيلية شاملة ضد الوجود والحقوق الفلسطينية، وأن سلطات الاحتلال تمعن في محاولة فرض الأمر الواقع على الأرض، والتي كان آخرها اقتحام 400 مستوطن لساحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال.