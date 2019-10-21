الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق تعز

عدن (الاتحاد) حرر الجيش اليمني أمس، مواقع جديدة شرق مدينة تعز بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن قوات الجيش هاجمت مواقع المليشيات، وأسفرت المواجهات عن تحرير «تبة الخضر». وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن مصرع 3 عناصر من الميليشيات وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة. وأشار المصدر إلى أهمية تحرير الموقع، موضحاً أن «تبة الخضر» تطل على الطريق الذي يربط مديرية «صالة» بمديرية «دمنة خدير» وتطل على منطقتي «زوة عبدان» و«الزيلعي»، مؤكداً أن المواجهات العنيفة أجبرت عناصر المليشيات على التراجع والفرار.

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