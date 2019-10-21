الحوثيون يمنعون نشر ثانية نقاط مراقبة وقف إطلاق النار

عقيل الحلالي (صنعاء)

منعت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، فريق الأمم المتحدة في الحديدة من نشر ضباط الارتباط ومراقبين أمميين في ثانية نقاط مراقبة في المدينة الساحلية، بحسب قرارات لجنة إعادة الانتشار الأممية المشتركة المنبثقة عن اتفاق استوكهولم.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي منعت الفريق الأممي برئاسة الجنرال الهندي، ابهيجيت جوها، من مغادرة مقر البعثة الأممية على متن السفينة التابعة للأمم المتحدة التي ترسو قبالة سواحل المدينة، والتوجه إلى النقطة الثانية لنشر ضباط الارتباط من الطرفين والمحددة قرب مدينة الصالح شمال شرق الحديدة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية طوقت السفينة ومنعت الفريق الدولي من مغادرتها، مشيرة إلى أن الجنرال ابهيجيت جوها وأعضاء فريقه عادوا إلى السفينة بعدما منعوا من التوجه إلى نقطة الالتقاء.

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المشتركة في الحديدة أن الحوثيين منعوا الفريق الأممي من التحرك والوصول إلى نقطة الالتقاء الثانية لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في خطوط التماس بمدينة الصالح، مؤكداً أن فريق القوات المشتركة ظل متواجداً في مكان الالتقاء منذ الصباح بانتظار وصول الفريق الأممي لتدشين ثاني نقطة مراقبة من بين 4 نقاط تم الاتفاق مؤخراً على إنشائها بهدف خفض التصعيد العسكري في الحديدة.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة وعضو لجنة إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، في تغريدة على «تويتر»، إن «ما حصل من قبل الميليشيات الحوثية من تواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة كما هو متفق عليه، يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات».

إلى ذلك، علمت «الاتحاد» من مصادر مطلعة في صنعاء، الأحد، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تخطط لتفجير الوضع عسكرياً في مدينة الحديدة، مشيرة إلى أن قيادات كبيرة في الميليشيات الانقلابية تدفع باتجاه تفجير الوضع عسكرياً عبر شن هجوم كبير على مدينة الدريهمي لاستعادتها من القوات المشتركة».

وبحسب هذه المصادر، فإن خيار السلام «مستبعد» من قبل الميليشيات الحوثية التي تعارض بشدة إنهاء سيطرتها وإدارتها لميناء الحديدة على البحر الأحمر.

حريق يلتهم مخيماً للنازحين بـ «الخوخة»

تمكنت صهاريج المياه المتحركة التابعة للقوات المشتركة من إخماد حريق شب في مخيم «آل جابر» للنازحين بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة. وقال مسؤول، إن حريقاً شب عند الساعة الحادية عشرة ظهر أمس، أثناء ما كانت إحدى العوائل تشعل النار لتحضير طعام الغداء، مضيفاً أن الرياح نقلت شرراً من النار إلى إحدى الخيام ما تسبب باندلاع الحريق. وأوضح المصدر أن الحريق توسع ليشمل 9 خيام، قبل أن تتدخل صهاريج مياه تابعة للقوات المشتركة وتخمد الحرائق.

وذكر نازحون يقطنون الخيام المحترقة أنهم فقدوا كل ما كانوا يملكونه من مواد غذائية، خاصة ومواد إيواء، مناشدين مساعدتهم وإيجاد خيام بديلة لهم.