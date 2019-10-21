كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الألمانية تصف الهجوم التركي على سوريا بـ"انتهاك للقانون الدولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مساء اليوم الأحد، إن الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، ينتهك القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الألماني عبر قناة "زد دي أف" التلفزيونية: "لا نعتقد أن شنّ هجوم على وحدات كردية أمر مشروع في نظر القانون الدولي".

وأضاف ماس: "إذا لم يكن هناك أساس قانوني لمثل هكذا غزو، فلا يمكنه أن يكون متوافقا مع القانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتسعى تركيا، التي تخشى حكما ذاتيا كرديا قرب حدودها يثير نزعة انفصالية لديها، إلى إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها أكثر من 440 كيلومتر، أي كامل مناطق سيطرة الأكراد الحدودية، وعرضها 30 كيلومترا، لتعيد إليها قسما كبيرا من 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها.

وتعليقا على الاتفاق، قال ماس: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار هذا لمدة تزيد عن 5 أيام ووضع حد للغزو".

وكانت برلين أعلنت في أعقاب الهجوم التركي على الأكراد، وقف تسليم تركيا أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم.

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وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا بقيمة 242.8 مليون يورو، مما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية.