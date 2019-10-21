كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن ضبط كمية مخدرات في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد قوات الجيش اليمني، مساء اليوم الأحد، بأنها قامت بضبط نصف طن من مادة الحشيش المخدر، في مدينة العبر بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد اللواء 23 مشاة، العميد عبدالله معزب، قوله "إن دورية تابعة للواء تمكنت من كشف وضبط 500 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، كانت على متن شاحنة".

وأوضح قائد اللواء 23 مشاة، أن اليقظة الأمنية العالية للدوريات العسكرية مكنتها من ضبط هذه الشحنة من الحشيش المخدر، التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة.

ولفت العميد عبدالله معزب، إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للواء تعمل بوتيرة عالية من أجل ضبط المطلوبين أمنيا، والعصابات الإجرامية التي تقوم بعملية تهريب الأسلحة والممنوعات، وكذا ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

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ويذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية، التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.

القوات المسلحة اليمنية

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي